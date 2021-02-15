Готовим перчатки и теплые куртки: в Челябинской области ожидается аномально холодная погода

Морозы будут длиться почти неделю Фото: Олег Укладов

В Челябинской области ожидается аномально холодная погода. По данным ГУ МЧС региона, морозы могут наступить уже завтра, 16 февраля.

— С 16 по 20 февраля среднесуточная температура воздуха в отдельных районах области будет ниже нормы на 7 градусов Цельсия и более, — сообщили в ведомстве.

При морозной погоде рекомендуется надевать теплую одежду из натуральных тканей, а открытые участки тела смазывать специальным кремом. Кроме того, во время холодов не следует носить украшения, сделанные из металла. Также рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства. Особенно это касается тех, кто страдает аллергией на холод.

В случае возникновения происшествий необходимо срочно звонить по телефонам экстренных служб – «112» и «101».

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