ЮУЖД опровергла информацию о массовом увольнении своих сотрудников

По словам представителей ЮУЖД, никого увольнять они не планируют
Фото: Евгения ГУСЕВА
ЮУЖД опровергла информацию о сокращении своих 142 сотрудников, работающих на станциях Челябинска, Чурилово и Златоуста. По словам представителей предприятия, никого из работников они увольнять не планируют.
Так, 103 сотрудника останутся работать на предприятии и переведутся на новые должности. А оставшимся 39-ти работникам, чьи должности были исключены из штатного расписания, предложат вакантные должности рабочих профессий, в том числе на других предприятиях ЮУЖД.
— Мероприятия, которые связаны с изменением штатного расписания, выполняются в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса. Решение принимаются с соблюдением всех прав и гарантий работников, с учетом выполнения производительности труда и квалификации каждого работника, — отметили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
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