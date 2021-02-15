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Общество

ЮУЖД опровергла информацию о массовом увольнении своих сотрудников

Речь идет об 142 работниках путевых машинных станций
Рустам ЯХИН
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По словам представителей ЮУЖД, никого увольнять они не планируют

По словам представителей ЮУЖД, никого увольнять они не планируют

Фото: Евгения ГУСЕВА

ЮУЖД опровергла информацию о сокращении своих 142 сотрудников, работающих на станциях Челябинска, Чурилово и Златоуста. По словам представителей предприятия, никого из работников они увольнять не планируют.

Так, 103 сотрудника останутся работать на предприятии и переведутся на новые должности. А оставшимся 39-ти работникам, чьи должности были исключены из штатного расписания, предложат вакантные должности рабочих профессий, в том числе на других предприятиях ЮУЖД.

— Мероприятия, которые связаны с изменением штатного расписания, выполняются в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса. Решение принимаются с соблюдением всех прав и гарантий работников, с учетом выполнения производительности труда и квалификации каждого работника, — отметили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

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