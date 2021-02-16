В Челябинске в продажу поступил спецвыпуск от «Комсомольской правды» с подарком для садоводов

Спецвыпуск «Комсомольской правды» подскажет, как собрать богатый урожай Фото: Артем КИЛЬКИН

Не пропустите! 16 февраля в продажу поступил спецвыпуск: «зеленый номер» от «Комсомольской правды» с подарком внутри.

Этот выпуск для тех, кто считает деньки до возвращения на дачу, мечтает прильнуть к грядкам и поставить в этом сезоне рекорд в выращивании овощей и фруктов.

Расскажем о том, как ухаживать за экзотическими овощами (спойлер: не сложнее, чем выращивать огурцы) и как собрать большой урожай с маленького участка. Каждому читателю подарок - семена цветов или овощей!

Спрашивайте любимую газету во всех точках продаж прессы.

Зеленый номер с подарком для садоводов.

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