В Челябинске в продажу поступил спецвыпуск от «Комсомольской правды» с подарком для садоводов

Спецвыпуск «Комсомольской правды» подскажет, как собрать богатый урожай
Фото: Артем КИЛЬКИН
Не пропустите! 16 февраля в продажу поступил спецвыпуск: «зеленый номер» от «Комсомольской правды» с подарком внутри.
Этот выпуск для тех, кто считает деньки до возвращения на дачу, мечтает прильнуть к грядкам и поставить в этом сезоне рекорд в выращивании овощей и фруктов.
Расскажем о том, как ухаживать за экзотическими овощами (спойлер: не сложнее, чем выращивать огурцы) и как собрать большой урожай с маленького участка. Каждому читателю подарок - семена цветов или овощей!
Спрашивайте любимую газету во всех точках продаж прессы.
Зеленый номер с подарком для садоводов.
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