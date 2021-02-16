На въезде в Челябинск массовая авария

Две из четырех машин сильно пострадали. Фото: Читатель КП

Сегодня, 16 февраля, утром на въезде в Челябинск со стороны Кургана произошло массовое ДТП. Как сообщают читатели КП-Челябинск, столкнулись четыре машины.

— Две машины — в хлам, — сообщил читатель КП-Челябинск. — Возможно, есть пострадавшие и погибшие.

В городе пробки 7 баллов. Фото: Яндекс. Пробки

Информация уточняется. На Бродокалмакском тракте недалеко от перекрестка с Мамина из-за ДТП перекрыты три полосы. В Челябинске сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» напряженность на дорогах оценивается в 7 баллов.

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