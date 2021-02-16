Школьников нет: в Челябинской области 255 новых заражений коронавирусом

За сутки в Челябинской области умерли 14 человек с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Челябинской области подтвердилось 255 новых случаев заражения коронавирусом. Школьников среди них нет, сообщает региональный минздрав.

Всего на сегодняшний день в регионе 6023 человека больных COVID-19. Из больниц выписались 644 человека. С начала пандемии в Челябинской области подтверждено 49 489 случаев заболевания коронавирусом.

На утро 16 февраля умерли 14 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 6 человек.

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