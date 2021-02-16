Берем только молодых: в Челябинске наказали директора фирмы за дискриминацию при приеме на работу

На работу предприятие хотело взять только соискателей до 21 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В декабре 2020 года на сайте «Работа 74.ru» челябинская компания по торговле текстилем разместила объявление о поиске сотрудников. Одним из требований стал возраст соискателя — до 21 года.

— Прокуратура Центрального района Челябинска возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мировой судья признал предпринимателя виновным в нарушении закона, который не допускает дискриминации при размещении вакансий. Статья предполагает штраф на граждан — от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

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