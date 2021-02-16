В Челябинской области введут новую субсидию на подключение к газу

Многие семьи не могут справиться с подключением газа самостоятельно
Фото: Иван ВИСЛОВ
В 2021 году в Челябинской области вводятся льготы по подключению к газу для одиноких пенсионеров, многодетных семей с низким доходом и семей с детьми-инвалидами. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Мало довести газ до домохозяйства. Есть домохозяйства, которые, даже если до них газ доведут, не смогут самостоятельно решить проблему, — добавил губернатор.
Он также добавил, что основная категория льготников по этой услуге — участники Великой Отечественной войны.
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