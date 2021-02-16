Депутаты челябинской гордумы выбрали нового вице-спикера

Иван Горнов станет новым вице-спикером. Фото: челябинская городская Дума

Депутаты челябинской гордумы на заседании во вторник, 16 февраля, избрали нового вице-спикера. Им стал Иван Горнов. Отметим, что ранее он занимал эту должность в качестве исполняющего обязанности. Как сообщили в пресс-службе гордумы, решение об избрании нового вице-спикера было единогласным.

Предыдущий вице-спикер Дмитрий Тарасов сложил свои полномочия в декабре прошлого года. Он перешел работать в министерство здравоохранения региона, где занял должность первого заместителя главы ведомства.

Иван Горнов родился 17 февраля 1976 года в Челябинске. В 1997 году он окончил Омский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. С 2010 года по настоящее время занимает пост генерального директора ООО УК «Кемма».

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