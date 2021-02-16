На северо-западе Челябинска ограничили движение из-за просадки асфальта

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске начал проседать асфальт на улице Университетская Набережная. В результате этого там было ограничено движение для автомобилистов.

«В настоящий момент из-за просадки проезжей части в районе поселка Благодатово и по улице Университетской Набережной ограничено движение по одной полосе в сторону северо-запада, — сообщает комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Сейчас ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru