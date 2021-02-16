На северо-западе Челябинска ограничили движение из-за просадки асфальта

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска
В Челябинске начал проседать асфальт на улице Университетская Набережная. В результате этого там было ограничено движение для автомобилистов.
«В настоящий момент из-за просадки проезжей части в районе поселка Благодатово и по улице Университетской Набережной ограничено движение по одной полосе в сторону северо-запада, — сообщает комитет дорожного хозяйства Челябинска.
Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска
Сейчас ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.
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