Пожарные спасли женщину из горящей квартиры десятиэтажки в Челябинске

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар в десятиэтажном здании произошел сегодня днем, 16 февраля, в Ленинском районе Челябинска. Очевидцы происшествия вызвали МЧС. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что очагом возгорания стала квартира, расположенная на шестом этаже.

— Огнеборцы во время разведки обнаружили в квартире женщину. Они вынесли ее на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и отравилась продуктами горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Всего из подъезда, где в одной из квартир произошел пожар, самостоятельно вышли наружу 15 жильцов. Одного человеку огнеборцы вывели на свежий воздух, используя спасательный комплект.

В точных причинах пожара теперь предстоит разобраться сотрудникам отделения дознания.

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