Группа «Руки вверх!» перенесла свой концерт в Челябинске из-за коронавирусных ограничений

Фото: vk.com / РУКИ ВВЕРХ | Челябинск | 28.05.21 | ЛА «Трактор»

Группа «Руки вверх!» уже в четвертый раз переносит свой концерт, запланированный в Челябинске. Поклонники творчества должны были увидеть вживую музыкантов 27 февраля, но этого не произойдет. Во всем оказались виноваты коронавирусные ограничения.

— Постепенно начали снимать ограничения по посещению культурно-зрелищных мероприятий, но Министерство культуры Челябинской области пока не согласовывает организацию танцпола на концертах города и области, — рассказали организаторы мерорпиятия. — Как вы понимаете, концерт группы «Руки Вверх!» без танцпола провести невозможно. Мы до последнего надеялись на нашу с вами встречу, верили, что концерт, запланированный на 27 февраля состоится, но вынуждены вновь переносить концерт.

Новая дата концерта «Руки вверх» назначена на 28 мая. Отметим, что музыкальная группа пытается дать свой концерт в Челябинске еще с апреля 2020 года.

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