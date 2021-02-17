Заранее планируйте отправку писем и посылок с учетом праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отделения Почты России изменят график работы в связи с праздником Днем защитника Отечества. Рассказываем, как будет работать Почта России 23 февраля 2021 в Челябинске.

В субботу, 20 февраля, отделения закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля — по расписанию субботы.

— 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных, — рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

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