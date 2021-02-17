«Ждем резервный борт»: из Челябинска на пять часов задержали рейс в Москву

Задержан рейс ДР 414 авиакомпании «Победа»

Утром в среду, 17 февраля, из Челябинска задержали рейс «Победы» в Москву. Согласно расписанию на сайте аэропорта, вместо 6:45 отправка самолета ожидается в 11:40.

— Рейс задержан по техническим причинам. В Челябинск самолет прибыл вовремя, — сообщили журналисту КП-Челябинск в справочной аэропорта.

Что именно случилось в справочной подсказать не смогли, но сообщили, что ожидается резервный борт. Он уже в пути и прибудет в Челябинск около 11:15.

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