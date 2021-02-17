Когда отменят режим самоизоляции для жителей Челябинской области старше 65: пенсионерам надоело сидеть дома

Мало кто из пенсионеров на самом деле соблюдает самоизоляцию Фото: Артем КИЛЬКИН

С весны прошлого года и по сей день в Челябинской области сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65+. Пенсионеры жалуются: сидеть дома надоело, хочется вернуться к прежней жизни.

На брифинге по коронавирусу первый вице-губернатор Ирина Гехт ответила на вопрос, когда снимут это ограничение.

— На пике, когда только вводился режим самоизоляции для граждан 65+, на больничных листах находились 14 000 пенсионеров. На сегодняшний день это 4 159 человек, 2403 из которых — работники бюджетных организаций. Их количество сокращается из месяца в месяц по тем причинам, что кто-то переболел, кому-то необходимо выйти на работу, — рассказала Ирина Гехт.

Вопрос о снятии ограничений может быть рассмотрен после вакцинации значительной части южноуральцев старше 65 лет. В связи с этим, Ирина Гехт напомнила о возможности сделать прививку.

— Многих [жителей 65+] не хватает в бюджетных организациях — нянечки и преподаватели колледжей. Важно, чтобы они провакцинировались и смогли преступить к работе, — отметила первый замгубернатора.

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