Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Когда отменят режим самоизоляции для жителей Челябинской области старше 65: пенсионерам надоело сидеть дома

Ирина Гехт рассказала, что для этого нужно
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
КомментироватьОставить комментарий
Мало кто из пенсионеров на самом деле соблюдает самоизоляцию

Мало кто из пенсионеров на самом деле соблюдает самоизоляцию

Фото: Артем КИЛЬКИН

С весны прошлого года и по сей день в Челябинской области сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65+. Пенсионеры жалуются: сидеть дома надоело, хочется вернуться к прежней жизни.

На брифинге по коронавирусу первый вице-губернатор Ирина Гехт ответила на вопрос, когда снимут это ограничение.

— На пике, когда только вводился режим самоизоляции для граждан 65+, на больничных листах находились 14 000 пенсионеров. На сегодняшний день это 4 159 человек, 2403 из которых — работники бюджетных организаций. Их количество сокращается из месяца в месяц по тем причинам, что кто-то переболел, кому-то необходимо выйти на работу, — рассказала Ирина Гехт.

Вопрос о снятии ограничений может быть рассмотрен после вакцинации значительной части южноуральцев старше 65 лет. В связи с этим, Ирина Гехт напомнила о возможности сделать прививку.

— Многих [жителей 65+] не хватает в бюджетных организациях — нянечки и преподаватели колледжей. Важно, чтобы они провакцинировались и смогли преступить к работе, — отметила первый замгубернатора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru