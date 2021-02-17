В Челябинской области стало больше бессимптомных больных COVID-19 и меньше пневмоний

Статистика по внебольничной пневмонии упала ниже докоронавирусного периода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество случаев внебольничной пневмонии по Челябинской области в феврале снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В структуре заболеваемости коронавирусом только 36,1% случаев приходится на пневмонию, у 41,6% — ОРВИ. 22,5% приходится на бессимптомных носителей и их число увеличивается.

— 66% случаев приходится на Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. Заметьте. Златоуста в этом списке нет и в целом там благоприятная обстановка, — подчеркнула Ирина Гехт.

Что касается ОРВИ, то за прошедшую неделю статистика увеличилась на 3%. Наблюдается рост среди детей до 7 лет. В целом же по всем возрастам число ОРВИ на 16% ниже эпидпорога.

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