Замначальника райотдела полиции арестовали за взятку в Челябинской области

На директора руководителя фирмы, который дал взятку, было тоже заведено уголовное дело Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный Комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника одного из райотделов полиции Магнитогорска. Ее подозревают в получении взятки.

Как установило следствие, преступление произошло в 2020 году. Сотрудница полиции получила взятку суммой в 70 тыс. рублей от руководителя юридической фирмы. Взамен этого она не должна была осуществлять проверки соблюдения требований миграционного законодательства иностранными гражданами, которым компания помогала оформлять документы для пребывания в России.

Отметим, что на главу юридической фирмы было также заведено уголовное дело о даче взятки. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения подозреваемым.

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