Самолет Челябинск-Сочи экстренно сел в Краснодаре

По данным Flightradar, самолет сейчас уже в Сочи. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 18 февраля, самолет авиакомпании «Победа», вылетевший рано утром из Челябинска в Сочи, экстренно приземлился в Краснодаре. Сесть в нужном городе ему не позволили метеоусловия.

— Погода нелетная была, но за полчаса наладилась. Постояли в Краснодаре 20 минут и вернулись в Сочи. Все нормально, — рассказала КП-Челябинск пассажирка рейса Светлана.

По данным Flightradar, самолет сейчас уже в Сочи.

Фото: Flightradar24

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