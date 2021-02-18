Грузовик сбил пешехода на трассе в Челябинской области

Погибший — местный житель, шел в сторону населенного пункта. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

ДТП произошло в ночь на 18 февраля, на дороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе. На трассе шел снег, 52-летний мужчина за рулем грузовика не увидел человека, который вышел на дорогу, и сбил его.

— Пешеход, 51-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Пока установлено, что погибший — местный житель, шел в сторону населенного пункта. А грузовиком управлял житель Курганской области, он ехал по работе — вез продукты в Магнитогорск.

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