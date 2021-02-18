В Челябинске внук украл у своей бабушки холодильник

Украденный холодильник стоил 7 тыс. рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычный инцидент произошел в Калининском районе Челябинска. К полицейским обратилась 93-летняя пенсионерка. Она сообщила, что у нее украли холодильник стоимостью в 7 тыс. рублей. А сделал это… ее 22-летний внук.

Сбыть украденную вещь парню не удалось. Полицейские нашли виновника и задержали его. Холодильник вернули законной владелице — бабушке вора.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинский области.

Известно, что задержанный молодой человек уже ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сам он официально нигде не работает и проживает с родственницей в квартире по улице Чайковского.

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