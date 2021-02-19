На Таганае задержали гонщиков на снегоходах

В феврале в нацпарке составлено пять протоколов на нарушителей. Фото: пресс-служба НП «Таганай»

В национальном парке «Таганай» задержали трех человек на снегоходах. Они отправились в заезд из одного из экстрим-клубов. Туда уже направлено письмо-предупреждение с напоминанием, что передвигаться по парку можно только пешком, о чем необходимо рассказывать клиентам.

Заезды по «тайным тропам» в районе Юрмы сотрудники отдела охраны «Таганая» выявили с квадрокоптера.

— Размер штрафа за заезд на территорию национального парка — от трех до четырех тысяч рублей. Но всех задержанных за такое нарушение мы предупреждаем о том, что намерены применять весь комплекс мер, вплоть до изъятия снегохода, — отметил заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин. — Кроме штрафа нарушители будут обязаны возместить нанесенный природным комплекса ущерб: любители гонок ломают ветки и повреждают почвенный покров.

Этот случай уже не первый. В феврале в нацпарке составлено пять протоколов на нарушителей.

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