Клиенты Tele2 получают еще больше привилегий на горнолыжках Челябинской области

Фото: предоставлено Tele2

Любители активного зимнего отдыха могут получить скидку 20% на 10 подъемов горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Час в подарок при покупке ски-пасса на три часа на курорте «Завьялиха». Скидку 100% на третий час услуг подъемника горнолыжного центра «Райдер». Специальные предложения действуют до конца горнолыжного сезона для всех абонентов Tele2. Получить промокод на скидку можно в рамках программы лояльности «Больше» на сайте и в приложении «Мой Tele2».

Чтобы узнать подробные условия и получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить на кассах горнолыжных курортов.

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей. Еще больше предложений можно найти на сайте Tele2.

Материал предоставлен компанией Tele2