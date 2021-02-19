Житель Челябинской области, истязавший сына, отделался условным сроком

Мальчик терпел побои отца все лето Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд вынес приговор 34-летнему жителю села Новобурино Кунашакского района, который избивал своего 7-летнего сына. Все это продолжалось с мая по август 2020 года

— Ребенок изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр, — рассказал официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Горе-отца признали виновным по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (ст. 117 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы условно.

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