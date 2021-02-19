Житель Челябинской области, истязавший сына, отделался условным сроком

Мальчик терпел побои отца все лето
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Суд вынес приговор 34-летнему жителю села Новобурино Кунашакского района, который избивал своего 7-летнего сына. Все это продолжалось с мая по август 2020 года
— Ребенок изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр, — рассказал официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Горе-отца признали виновным по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (ст. 117 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы условно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru