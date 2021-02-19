В Челябинской области имам пожаловался в прокуратуру на школу, где его детям запрещают делать намаз

Прокуратура уже ведет проверку по факту обращения имама местной мечети. Фото: vk.com / Мечеть Пластовская

В Пласте Челябинской области назревает конфликт на религиозной почве. Имам местной мечети написал на одну из школ заявление в прокуратуру. Он недоволен тем, что его детям, которые учатся в этом образовательном учреждении, запрещают делать намаз на переменах и навязывают православные ценности.

Также имама возмутил тот факт, что на одном из уроков школьникам показывали фильм, который называется «Афганистан. 1979». По словам мужчины, в этой кинокартине выставляются негативным образом представители мусульманского мира.

В пресс-службе региональной прокуратуры факт подачи заявления имамом подтвердили. Там также добавили, что уже ведется проверка.

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