Автодилер заплатит южноуральцу 7 млн рублей за внедорожник с плесенью

Добиться выплаты денег удалось через суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд вынес решение по апелляционному иску жителя Миасса Владимира Нестерова к автоцентру «Гольфстрим» по делу купли-продажи автомобиля Volkswagen Touareg. Инстанция встала на сторону покупателя и обязала дилера выплатить деньги в качестве компенсации за бракованную машину.

— Рассмотрев от ответчиков апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам областного суда решила: взыскать с ответчика в пользу истца стоимость автомобиля, убытки, штраф и расходы по оплате госпошлины на общую сумму более 7,3 миллионов рублей, — сообщила пресс-служба облсуда.

Владимир Нестеров купил новенький Volkswagen Touareg в 2018 году. Через несколько месяцев он заметил, что салон автомобиля начал покрываться плесенью. Мужчина обратился в автоцентр, где был приобретен автомобиль, однако гарантийный ремонт неисправности устранить не смог. Нестеров направил претензию в автоцентр о расторжении договора купли-продажи, но ему в этом отказали. Тогда мужчине пришлось обращаться в суд для решения проблемы.

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