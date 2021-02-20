Погода на выходные 21-23 февраля 2021 года в Челябинске: зима напоследок ударит сильным морозом

Погода в Челябинске на 21-23 февраля Фото: Сергей ГРУШАКОВ

По прогнозам регионального гидрометцентра, погода 21-23 февраля в Челябинске будет морозной. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -26 градусов, но днем ситуация обещает улучшиться — 17 градусов ниже нуля. Чего не скажешь о нерабочем понедельнике, 22 февраля, в ночь на который прогнозируется 31 градус мороза. К обеду сильно не потеплеет, будет около -24 градусов.

Такая же температура будет и 23 февраля, в День защитника отечества, поэтому, если вы собрались провести выходные где-нибудь на природе, запаситесь теплой одеждой и горячими напитками.

Обильных снегопадов не выходных не ожидается, небо будет облачным.

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