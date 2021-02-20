В массовой аварии на трассе М-5 в Челябинской области погибла 20-летняя девушка

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Авария произошла накануне, 19 февраля, около 19:00 на 1630 км трассы М-5 в Челябинской области. Как сообщает поисково-спасательная группа, столкнулись сразу пять автомобилей — три легковушки и два грузовика. Больше всего пострадали пять человек, находившиеся в салонах ВАЗ-2112 и Fiat, а 20-летняя девушка за рулем иномарки и вовсе скончалась от полученных травм.

— Зажатых в салонах автомобилей не было, спасатели оказали первую помощь двум мужчинам с резанными ранами лица и передали их сотрудникам СМП, — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

По предварительным данным ГИБДД Челябинской области, девушка, управляя автомобилем Fiat Punto, при завершении обгона не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она въехала в дорожное ограждение и столкнулась со встречными ВАЗ-21124 и грузовиком ИВЕКО. Установлено, что погибшая автоледи зарегистрирована в Ямало-Ненецком автономном округе, а пассажиры отечественной легковушки — жители Башкирии.

На месте происшествия работала дежурная смена Усть-Катавского отряда ПСС, с места ДТП госпитализировали водителя и двух пассажиров.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

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