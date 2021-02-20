Полиция провела разъяснительную беседу с маршрутчиками, которые подрались на остановке в Челябинске

Фото: кадр из видео ПРОИСШЕСТВИЯ ОПЕРАТИВНО / youtube.com

19 февраля около 07:30 на пересечении улиц Евтеева и Свободы подрались два маршрутчика. Водители выскочили из своих автобусов на остановке и начали колотить друг друга, пока шокированные пассажиры ждали окончания поединка. Драку сопровождал еще один мужчина, который терпеливо держал куртку одного из участников конфликта.

Информация об инциденте дошла до ГИБДД, и полицейские решили отыскать водителей, но не чтобы предложить контракт в UFC, а провести разъяснительную беседу.

— С водителями и представителями автотранспортных предприятий проведены разъяснительные беседы о недопустимости аморального поведения и нарушений ПДД при осуществлении пассажирских перевозок, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.

В чем была суть конфликта — неизвестно, но очевидцы говорят, что перед боем они подрезали друг друга на дороге.

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