В поселке Томинский под Челябинском построят большой православный храм

Фото: Челябинская митрополия / vk.com

В поселке Томинский под Челябинском появится большой православный храм. Всего здесь живет более 1 200 человек, и уже на протяжении 15 лет существует православная община, численность которой только растет. Собираться им приходится в маленьком помещении, но в ближайшем будущем эта проблема решится.

— Все эти годы православные томинцы не переставая приходили к поклонному кресту и молились на том месте, где должен стоять просторный и красивый храм, — говорит священник Николай Платонов, настоятель храма. — В поселке достаточно много верующих, им нужна воскресная школа, нужно помещение для бесед со священником.

На радость прихожанам здесь же возведут причтовый дом. Главный престол будущего храма освятят во имя Архистратига Божия Михаила, а малый придел назовут в честь святителя Николая Чудотворца.

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