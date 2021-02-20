Челябинца отправили в колонию за поджог исторического особняка на улице Труда

Дом находится на улице Труда, 56 Фото: читатель КП

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 23-летнему мужчине за поджог дома Пчелина на улице Труда, который является культурным наследием. Инцидент произошел 9 августа 2019 года, когда парень закрался в особняк и поджог его. Зачем он это сделал? Просто так, из хулиганских побуждений. В результате огонь разошелся и дом сгорел на 86%, а материальный ущерб оценили в 4,3 млн рублей.

— Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Помимо этого, осужденный должен будет выплатить собственнику особняка сумму ущерба. Ранее поджигатель уже был судим.

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