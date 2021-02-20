Челябинский «Трактор» проиграл в овертайме минскому «Динамо»

«Черно-белым» не удалось удержать преимущество в счете. Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Большую часть первого периода «Трактор» провел в меньшинстве. То и дело игроки челябинского клуба совершали нарушения, за что удалялись со льда. Однако первая треть игры прошла без результатов для обеих команд.

В начале второго периода «черно-белые» пропустили шайбу в свои ворота от форварда «Динамо» Зака Митчелла. Но потом черно-белым удалось ответить своим соперникам и сравнять счет. Результатом отметился защитник Ник Бэйлен.

В третьем периоде Ник Бэйлен оформил дубль в ворота «Динамо» и вывел свою команду вперед. Однако черно-белые не смогли удержать лидерство и пропустили гол на 16 минуте от защитника Степана Фальковского. По результатам основной игры счет был 2:2.

Исход игры был решен в овертайме моментально. Нападающий минского «Динамо» Шейн Принц забросил шайбу в ворота «Трактора» на 61 минуте. Матч закончился со счетом 3-2 в пользу хозяев льда.

Следующую игру «Трактор» проведет у себя дома 23 февраля. Соперником челябинского клуба станет команда «Сибирь». Сейчас «черно-белые» занимают 5 место в восточной конференции, набрав 70 очков.

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