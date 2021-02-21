В честь Магнитогорска назвали Superjet 100 авиакомпании «Россия»

Самолет "Магнитогорск" уже совершил первый полет. Фото: авиакомпания "Россия"/Instagram

Авиакомпания «Россия» назвала Superjet 100 именем города Магнитогорска. В субботу лайнер презентовали в Шереметьево. Как сообщил пресс-секретарь авиакомпании Сергей Стариков, Магнитогорск стал первым Городом трудовой доблести, имя которого нанесено на фюзеляж.

— Лайнер «Магнитогорск» можно будет встретить на внутрироссийских направлениях из Москвы в Астрахань, Белгород, Воронеж, Нижнекамск, Нижний Новгород Челябинск и конечно Магнитогорск, — уточнил Сергей Стариков.

В честь Городов трудовой славы назовут еще 20 лайнеров. В том числе в честь Челябинска. Фото: авиакомпания "Россия"/Instagram

Сейчас в парке «России» 17 Superjet 100, к концу года их число должно вырасти до 66. По соглашению авиакомпании и ФГБУ «Роспатриотцентр» поступающие в парк самолеты получат названия Городов трудовой доблести. В список вошли 20 городов, в том числе Челябинск, Уфа, Ярославль, Самара, Пермь.

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