В Челябинской области умерли 11 человек с коронавирусом

В регионе с коронавирусом до сих пор борются 5572 человека Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области подтвердилось 229 новых случаев заражения коронавирусом, один из них — школьник. Общее число заболевших — 50 669. Публикуем свежие данные регионального минздрава.

Из больниц за сутки высались 280 человек. С начала пандемии болезнь победили 43 072 пациента. С коронавирусом до сих борются 5572 южноуральца.

За минувшие стуки умерло 11 человек с COVID-19: семь — от коронавируса, четыре — от других причин.

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