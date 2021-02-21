В Челябинской области в ДТП пострадала 10-летняя девочка

В иномарку влетела "Газель". Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Миассу

Вчера, 20 февраля, Миассе Челябинской области произошло ДТП. В районе дома 6 по ул. Щукина водитель «Газели» превысил скорость, машину занесло и она врезалась в Hyundai SOLARIS.

— В результате аварии пострадали пассажиры иномарки — 30 и 10 лет. Несовершеннолетняя находилась на заднем сидении в автокресле и была пристегнута ремнем, — сообщила инспектор по пропаганде БДД городского отдела ГИБДД Дарья Лунева.

7-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Миассу

Днем, 20 февраля, в Миассе в районе дома 53 по ул. Пушкина случилось еще одна авария — «пятнашка» сбила на пешеходном переходе мальчика 2013 года рождения. Он получил телесные повреждения.

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