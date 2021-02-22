Коттедж в «Солнечной долине» окутало дымом: на горнолыжном курорте в Челябинской области потушили условный пожар

К спасению гостей горнолыжного комплекса привлекли 11 единиц техники и 52 человека личного состава. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области перед стартом Кубка мира по фристайлу, который пройдет 12 и 13 марта на Южном Урале, пожарные и медики отработали технику спасения людей на горнолыжном курорте. Учения состоялись в «Солнечной долине».

По сценарию один спортсменов упал с подъемника. ЧП произошло на самой высокой точке трассы в максимальном удалении от места стоянки машины скорой помощи. Участники справились с поставленной задачи и быстро доставили пострадавшего к врачам.

Скоро здесь пройдет несколько крупных соревнований, поэтому безопасность превыше всего. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По второй легенде, из-за нарушения правил пожарной безопасности на втором этаже коттеджа в комплексе «Sunny Valley» произошел пожар. Часть гостей успела самостоятельно выбраться, но несколько постояльцев оказались заблокированы на балконе. Реалистичность происходящему добавляла специально пригнанная дым-машины.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Все остальные действия отрабатывались, как при настоящем пожаре. Сотрудники МЧС развернули лестницу и спасли жильцов. Людям, которые потеряли сознание (а их роль выполняли манекены), выдали специальные устройства для дыхания.

Для реалистичности пригнали дым-машину. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Но даже в таком дыму трудно дышать и ориентироваться. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Руководство периодически вводило новые задачи, поэтому сотрудникам приходилось быстро ориентироваться в новых обстоятельствах, менять расстановку сил и средств, — рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Роль сильно пострадавших выполняли манекены. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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