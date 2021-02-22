В Челябинской области девять человек скончались от коронавируса

Минздрав озвучил данные о заражениях коронавирусом в Челябинской области на 22 февраля 2021 Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области статистика заражений коронавирусом вновь исчисляется сотнями. За сутки + 226 новых подтверждений. Среди заболевших есть один школьник.

По данным минздрава региона, с начала пандемии коронавирусом заразились 50 895 человек. Выздоровели 43 335 пациентов. Сейчас на лечении находятся 5526 южноуральцев.

За сутки скончались девять человек, из них шестеро непосредственно от коронавируса, то есть эти люди не имели серьезных хронических заболеваний.

Напомним, что в Челябинской области действует масочный режим и проводятся тестирования на предмет бессимптомного течения болезни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru