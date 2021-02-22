В Челябинске завели уголовное дело на мужчину, открывшего стрельбу со своего балкона

Одна из пуль попала в автомобиль. Фото: vk.com / Дарья Тадевосян

В Челябинске на мужчину, который открыл стрельбу из балкона в микрорайоне Чурилово, завели уголовное дело. Информацию об этом подтвердили в полиции.

— Задержан ранее не судимый 39-летний житель Челябинска. В отношении него было возбуждено уголовное по статье ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — В порядке статьи 91 УПК РФ задержанный мужчина был водворен в изолятор временного содержания. В результате стрельбы никто не пострадал.

В ведомстве также добавили, что стрелявший мужчина в момент происшествия был пьян. Также у него есть разрешительные документы на оружие. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, инцидент начался из-за того, что на мужчину в полицию пожаловались соседи из-за шума. Прибывший на место участковый услышал стрельбу и вызвал подкрепление. Как пишут очевидцы в городском паблике «[В] Чурилово | Челябинск», понадобилось больше часа, чтобы задержать дебошира.

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