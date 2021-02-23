В Челябинске пассажир «Лады» погиб в лобовом ДТП с такси

У «Лады» разбита передняя часть, второй автомобиль — такси. Фото: УГИБДД Челябинской области

Авария произошла накануне, около 21:00, на улице Кузнецова, 11. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. На иномарке видны логотипы известного агрегатора такси.

Передняя часть отечественной легковушки превратилась в груду металла

— В результате 47-летний пассажир «Лады» скончался на месте происшествия, пассажирка Hyundai Solaris, возраста 30-35 лет, доставлена в больницу, — рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

На место выезжали спасатели. Фото: УГИБДД Челябинской области

Таксовал ли в тот вечер водитель не сообщается

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