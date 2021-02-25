В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

К концу рабочего дня светофоры включат.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 25 февраля, на трех перекрестках в Челябинске отключат светофоры. Об этом предупредили в комитете дорожного хозяйства. Сигнализаторы на время выключат из-за работ на электросетях.
На каких участках перестанут работать светофоры:
ул. Героев Танкограда — ул. Бажова с 9:00 до 17:00;
ул. Братьев Кашириных — ул. Чайковского с 13:00 до 18:00;
просп. Победы — ул. Молдавская с 8:00 до 18:00.
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