В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

К концу рабочего дня светофоры включат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 февраля, на трех перекрестках в Челябинске отключат светофоры. Об этом предупредили в комитете дорожного хозяйства. Сигнализаторы на время выключат из-за работ на электросетях.

На каких участках перестанут работать светофоры:

ул. Героев Танкограда — ул. Бажова с 9:00 до 17:00;

ул. Братьев Кашириных — ул. Чайковского с 13:00 до 18:00;

просп. Победы — ул. Молдавская с 8:00 до 18:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru