Экс-глава района в Челябинской области выплатит крупную сумму за снос исторического здания

«Дом купца Хозяинова» был построен в XIX веке. Фото: arhistrazh.livejournal.com

Экс-глава Каслинского района Александр Грачев выплатит 2,2 млн рублей за уничтожение объекта культурного наследия. Именно такую сумму озвучил суд при вынесении ему приговора по делу о превышении должностных полномочий.

Речь идет о «Доме купца Хозяинова» в Каслях. Как установил суд, в 2014 году Грачев передал этот объект в частные руки. Затем историческое здание было снесено, а на его месте появилось другое. Кроме того, экс-глава района также незаконно выделил местным жителям два участка в 2012-2013 годах.

Грачева признали виновным в превышении должностных полномочий еще в 2018 году. Но условного наказания, который назначил ему суд, удалось избежать из-за амнистии.

Однако прокурора такой исход дел не удовлетворил. Он обратился в суд с требованием взыскать с Грачева 2,2 млн рублей за уничтожение объекта культурного наследия. Инстанция, пересмотрев дело, как раз и удовлетворила иск.

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