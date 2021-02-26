В Челябинске предъявили обвинение полицейскому, который пьяным устроил смертельное ДТП и скрылся

Его уволят из органов, если докажут вину Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске предъявили обвинение полицейскому отдела «Советский», который устроил смертельное ДТП, будучи пьяным. 22 февраля вместе с пассажиром он ехал по улице Кузнецова на Lada Granta. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и столкнулся там с Hyundai Solaris.

После аварии полицейский скрылся с места ДТП, а его пассажир скончался от полученных травм. В иномарке пострадала пассажирка — ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

— В настоящее время обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В главке прокомментировали инцидент и заявили, что полицейского лишат места работы, если вина будет доказана, а его руководителей накажут.

— В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, — заявили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейский обвиняется по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия.

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