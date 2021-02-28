В Челябинске весна начнется со снегопада и гололедицы

А вам тоже уже скорее хочется тепла? Фото: Олег ЗОЛОТО

Завтра наступит весна, но, кажется, только по календарю. Синоптики не обещают весенней погоды в Челябинске. По данным челябинского гидрометеоцентра, 1 марта ожидается -18,-20 ночью и -12,-14 днем. Пройдет небольшой снег, утром на отдельных участках дорог образуется гололедица, поэтому будьте осторожнее, надевайте нескользящую обувь. Ветер будет северный, северо-западный 4-9 м/с.

По долгосрочному прогнозу синоптиков других сервисов, погода все-таки порадует челябинцев теплом на неделе. Gismeteo обещает в среду и четверг потепление до -4, снег. В пятницу ожидается -1, в субботу -3. А в воскресенье снова похолодает. А вот синоптики «Яндекс. Погода» прогнозируют до -1 уже в среду.

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