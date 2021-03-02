В Челябинске осудили банду наркодилеров, которая пыталась распространить партию героина по всему городу

Суд был строг к участникам наркобанды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Челябинска вынес приговор банде наркодилеров, которых поймали на попытке сбыта крупной партии героина. Виновными оказались четыре человека, среди которых есть два иностранца.

В суде установили, что партия героина весом более 1 кг. была привезена в Челябинск из Москвы. Ее доставили на машине 32-летний житель столицы и 23-летняя девушка из Кыргызстана. Наркотики они передали 26-летнему жителю Калуги, который занимался расфасовкой. А уже готовый товар должен был доставлять путем «закладок» 28-летний мужчина из Узбекистана.

Однако реализовать преступную схему до конца не удалось. Наркодилеров задержала полиция, а героин был изъят из незаконного оборота.

Мужчинам назначили наказание от девяти до 9,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Девушка отправится за решетку на 8 лет. Также каждому участнику наркобанды был назначен штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

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