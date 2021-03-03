В Челябинске завыли сирены: рассказываем, что произошло

3 марта на Южном Урале проводится проверка системы экстренного оповещения на случай ЧС Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 3 марта, в Челябинске сработала система экстренного оповещения на случай ЧС. Сирены завыли около 11:40. Но пугаться и волноваться не стоит — это плановая проверка работы системы. Она проходит по всей области и даже в других регионах.

Кроме воя сирен жителей «оповещает» бегущая строка на телевидении и мониторах, установленных в общественных местах, а также предупреждающие сообщения «умных» домофонов.

— Проверка учебная, просим сохранять спокойствие, — сообщили в администрации Челябинска.

Сигнал сирен «Внимание всем!» означает, что произошло ЧС. Он подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий. Услышав его, нужно включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию: что случилось и как следует действовать.

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