Челябинская область станет участником уникального туристического проекта

Природные территории Южного Урала посещают более 2,5 млн человек в год Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область войдет в число участников уникального туристического проекта «Великий Уральский путь». Он объединит 15 особо охраняемых территорий, шесть субъектов РФ и три федеральных округа. Его туристический маршрут ляжет от границы с Казахстаном до Северного Ледовитого океана. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, проводимой 5 марта в стенах медиахолдинга «Гранада-пресс».

Как пишет издание «Челябинск сегодня», спикерами мероприятия стали заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии РФ Алексей Яковлев, председатель правления Ассоциации директоров государственных природных заповедников и национальных парков «Заповедная России» Рафиля Бакирова и директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов.

—Проект «Великий Уральский Путь» объединяет различные виды туризма: пеший, лыжный, водный, на экологичных транспортных средствах, совмещает весь спектр ландшафтов: от пещер и равнин до высокогорий, знакомит с традициями, верованиями и культурой десятков национальностей, содержит элементы гастрономического туризма, он интересен как для спортсмена, так и для исследователя, — заявил спикер Владимир Кузнецов.

Запустить проект планируется к 2022 году. Предполагается, что новый маршрут не только привлечет туристов, но и поможет Челябинской области развить свой экономический потенциал.

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