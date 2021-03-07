В Челябинске сгорел дом: спасена 90-летняя бабушка, погибли двое мужчин

Шлакоблочный дом выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар на улице Ставропольской в челябинском поселке Першино унес жизни двух человек. ЧП произошло сегодня, 7 марта, в седьмом часу утра.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри дома и кровли открытым пламенем, кровля над верандой обрушилась, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Их горящего дома спасли 90-летнюю бабушку. Она надышалась угарным газом. Сейчас пожилая женщина находится в ожоговом отделении Горбольницы №6. Также сотрудники МЧС вынесли из огня мужчину. На месте сотрудники скорой начали оказывать ему первую помощь, но спасти его не удалось. В ходе ликвидации последствий пожара был обнаружено тело еще одного мужчины. Погибшим было 63 и 65 лет.

Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания государственного пожарного надзора. Известно, что в доме было печное отопление. Возможно, имело место быть короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.

На месте ЧП работали 21 человек и шесть единиц техники.

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