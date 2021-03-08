В Челябинской области произошел крупный пожар на почте

В выходной день внутри здания был только сторож. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области утром 8 марта произошел крупный пожар в отделении почтовой связи поселка Княжеский Брединского района. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Обошлось без пострадавших — находящийся внутри сторож вовремя покинул помещение.

— Горело одноэтажное кирпичное здание почты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — По предварительным данным произошло короткое замыкание. Точные причины возникновения возгорания установят сотрудники отделения дознания государственного пожарного надзора.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что сдержать огонь удалось, благодаря добровольцам поселка Княженский, начавшим борьбу с пожаром до прибытия сил и средств федеральной группировки.

— Общими усилиями было предотвращено распространение огня на другие помещения здания, — добавили в пресс-службе регионального МЧС. — В 10:20 была объявлена ликвидация открытого горения, в 10:42 — ликвидация последствий пожара.

В выходной день на почте находился только сторож. Он покинул здание самостоятельно.

Для ликвидации последствий пожара на месте работало семь человек и две машины.

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