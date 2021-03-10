В Челябинске полицейского из ГУ МВД, подозреваемого в получении взятки от черных риелторов, оставили под арестом

Леонида Галанина оставили под арестом до 17 апреля. Фото: Леонид Галанин / Ok.ru

Челябинский областной суд 10 марта оставил под арестом начальника оперативно-розыскной части по собственной безопасности ГУ МВД полковника полиции Леонида Галанина, обвиняемого в получении взятки от черных риелторов и превышении должностных полномочий. Мера пресечения высокопоставленному полицейскому избрана на два месяца, до 17 апреля 2021 года.

— Мера пресечения в виде заключения под стражу сегодня по результатам апелляционного рассмотрения оставлена областным судом без изменения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Сотрудник одного из структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области обвиняется в получении взятки в крупном размере по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, Леонид Галанин с 2005 по 2012 годы за решение об отказе в возбуждении уголовного дела получил взятку от черных риелторов квартиру, без фактической передачи денег, зная об их причастности к мошенничеству с недвижимостью.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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