Погода в Челябинске на 15 марта 2021: тепло, облачно и ветрено

Наступлению теплая радуются все. Даже еноты. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинска уже устали от снега, холода и ветра. Но уже в понедельник, 15 марта, температура в городе поднимется до нуля. Прогноз погоды в Челябинске на 15 марта 2021 года опубликовал челябинский гидрометеоцентр. http://www.chelpogoda.ru/weather

В ночь на понедельник в Челябинске будет еще холодно — минус 19…21 градус Цельсия. Снега и дождя синоптики не ждут. Днем в городе будет 0…-1 градус Цельсия, переменная облачность. Ветер 3-8 м/c, местами порывы до 12 м/с.

Челябинский гидрометеоцентр дает краткосрочный прогноз. Но, по данным популярных сервисов погоды, на основе средних значений теплая погода продержится в Челябинске всю неделю: +1…-3 градуса. Правда, ожидается небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru