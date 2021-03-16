В Челябинской области сошел с рельсов грузовой поезд с углем

На месте работают следователи и криминалисты
Фото: "КП" Архив
Сегодня, 16 марта, рано утром в 5:20 на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов 17 вагонов, груженных углем. В происшествии разбираются Следственный комитет на транспорте.
Вагоны нагружены углем. Фото: скрин видео ЧП Златоуст
— Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно, — сообщили КП-Челябинск в Уральском СУ на транспорте СКР. — Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники транспортной полиции.
В региональном СКР на транспорте уточнили, что сотрудники осматривают место происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады и устанавливают сумму ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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