В Челябинской области сошел с рельсов грузовой поезд с углем

На месте работают следователи и криминалисты Фото: "КП" Архив

Сегодня, 16 марта, рано утром в 5:20 на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов 17 вагонов, груженных углем. В происшествии разбираются Следственный комитет на транспорте.

Вагоны нагружены углем. Фото: скрин видео ЧП Златоуст

— Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно, — сообщили КП-Челябинск в Уральском СУ на транспорте СКР. — Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники транспортной полиции.

В региональном СКР на транспорте уточнили, что сотрудники осматривают место происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады и устанавливают сумму ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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