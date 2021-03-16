Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов отправился играть за «Нью-Йорк Рейнджерс»

Виталий Кравцов снова попробует свои силы в НХЛ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Трактор» завершил сезон, уступив в первой стадии плей-офф «Салавату Юлаеву». Из стана черно-белых начали появляться первые новости об изменении состава команды. Так, к примеру, в московский «Спартак» уже перебрался спортивный директор «Трактора» Роман Беляев. А сегодня руководство клуба сообщило о том, что форвард команды Виталий Кравцов принял решение вернуться в НХЛ в «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым у него уже имеется соглашение.

Напомним, в мае 2019 года Кравцов заключил контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс» с годовым контрактом в более, чем $830 тыс. Однако в основную команду он не попал, а был командирован в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк». За эту команду Кравцов провел 39 игр, набрав 15 (6+9) очков. Из-за ограничений по коронавирусу чемпионат в Северной Америке был приостановлен и Виталий принял решение вернуться в Трактор».

— В этом сезоне Виталий Кравцов сыграл за черно-белых 49 матчей и набрал 24 (16+8) очка, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат, — рассказали в пресс-службе «Трактора».

Пока не известно будет ли выступать Кравцов за основной состав «Рейнджерс» или снова начнет играть за его фарм-клуб. При этом сообщается, что по контракту в каждом из сыгранных сезонов Виталий заработает по $ 850 тыс. в качестве бонусов. Прибавьте сюда контракт новичка — $832 тысячи и получится, что ежегодный доход Кравцова может составить $ 1,775 млн.

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